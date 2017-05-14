الأمين العام للأمم المتحدة: مبادرة "الحزام والطريق" تدفع مسيرة تنمية الدول النامية .

بكين 14مايو 2017 ( وال ) - دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس دول العالم والمنظمات الدولية لدعم مبادرة "الحزام والطريق" معربا عن اعتقاده في أن المبادرة "ستساعد الدول النامية فى الدفع بمسيرة نموها بشكل أسرع وتحقق أهداف أجندة 2030 للتنمية المستدامة على نحو أفضل وأكثر فعالية". وحث غوتيريس في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية لـ"منتدي الحزام والطريق للتعاون الدولي" المنعقد حاليا في بكين المجتمع الدولي إلى "اغتنام الفرص التي تتيحها المبادرة المقترحة من قبل الصين والسعي إلى التنمية المشتركة" مشيدا بالمبادرة "الطموحة" العابرة للقارات والتي "تتجذر في رؤية مشتركة من أجل تنمية واسعة" حاثا العالم على استخلاص الخبرات من طريق الحرير القديم و"رفع هذه الروح إلى مستويات أعلى من أجل تحقيق الفائدة للجميع".