الرئيس الروسي يدعو إلى التعاون لمواجهة التحديات العالمية في منتدى مبادرة الحزام و الطريق للتعاون الدولي .

بكين 14مايو 2017 ( وال ) - دعا الرئيس الروسى بوتين المجتمع الدولي إلى المزيد من التعاون لمواجهة التحديات العالمية مثل التنمية غير المتوازنة فى ظل العولمة والفقر والصراعات الإقليمية مؤكدا ترحيبه بمبادرة الحزام والطريق الصينية الواسعة النطاق ومطالبا بالسعي الحثيث لتعزيز الشراكة الأوروبية الاسيوية. وقال الرئيس بوتين فى كلمة ألقاها فى بكين اليوم الاحد في الجلسة الافتتاحية لمنتدى مبادرة الحزام والطريق للتعاون الدولى الذي انطلقت فعالياته وتمتد ليومين "إن مبادرة الحزام والطريق تعد مثالا جيدا للتعاون فى مجالات البنية التحتية والنقل والصناعة والاتصالات" مشيرا إلى أن بلاده دعمت المبادرة منذ بداية خطواتها. وأضاف " إن التجربة التاريخية للتعاون بين الدول المرتبطة بطريق الحرير القديم عبر قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا أمر هام فى القرن الحادى والعشرين خاصة الان حيث يواجه العالم "تحديات خطيرة للغاية". وأشار بوتين إلى أن روسيا تعمل مع شركائها لدفع الاتحاد الاقتصادى الأوروبى إالى جانب الاتحاد الأوروبي مؤكدا أن دمج مبادرة الحزام والطريق والاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شانغهاى للتعاون ورابطة دول جنوب شرق آسيا "الاسيان" أرسى الطريق لبناء شراكة اوراسية كبيرة . وحث الرئيس الروسي على اتخاذ إجراءات ملموسة لتحقيق هذه المبادرات القائمة من خلال تسهيل تدفق البضائع والتعاون بين الشركات فى مختلف الدول وبناء البنية الأساسية وإقامة مؤسسات بحثية مشتركة وكبيرة . وقال إن مبادرة الحزام والطريق التى اقترحتها الصين بهدف إعادة بناء طريق الحرير القديم للربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا "هي مبادرة واعدة جاءت فى وقتها المناسب تماما" .