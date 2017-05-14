رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددا من أعيان ومشائخ من \" بني وليد \" وأيضا من \" الزوية \".
الأحد ، 14- 05- 2017 - 10:31:00
\n طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فائز السراج \" أمس السبت بالعاصمة طرابلس وفداً من أعيان\nوحكماء مدينة بني وليد ، وذلك في إطار اللقاءات المكثفة التي يجريها مع \nكافة مكونات الشعب الليبي .\n وقدم الوفد للـــ ( السراج ) شرحاً وافياً عن الأوضاع والمختنقات التي \nتعاني منها المدينة والتي يطالب الأهالي بسرعة حلحلتها، ومنها إجراء \nالانتخابات البلدية لاختيار مجلس بلدي يخدم المدينة ويكون حلقة وصل بين \nالأهالي ومؤسسات الدولة، واستكمال بعض المشاريع التنموية المتوقفة ومنها \nعدد من الطرق الحيوية للمدينة بالإضافة إلي إعادة تأهيل المرافق الصحية \nوالاهتمام ببعض الحالات المرضية المستعصية. \n ومن جهته عبر \" السراج \" عن شكره للوفد مثمنا تواصله مع المجلس \nالرئاسي ، مؤكدا انه يسعى لخدمة الجميع وهو علي استعداد لتلبية هذه \nالمطالَب المشروعة وفق الإمكانيات المتاحة وتسخير أجهزة الدولة المختلفة \nلتحقيق ذلك، كما أكد على ضرورة العمل معاً على المصالحة الوطنية الشاملة \nوإعادة بناء الثقة بين أبناء الوطن الواحد.\n كما التقى \" السراج \" وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الزوية ، وتم خلال \nاللقاء استعراض الأوضاع التي تمر بها ليبيا والتأكيد على ضرورة الإسراع \nفي تحقيق المصالحة الوطنية ودور أهالينا من الزوية في هذا المجال، \nومساهمتهم في بناء الدولة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يبذلها \nالمجلس الرئاسي من اجل تحقيق الوفاق الوطني وجلوس كافة الفرقاء السياسيين\nإلى طاولة الحوار.\nوناقش الحاضرون السبل التي من شأنها القضاء علي المركزية وإعطاء كافة \nالمناطق حقوقها في التنمية المكانية وتقريب الخدمات للمواطن ورفع \nالمعاناة عن كاهله.\n \n ...( وال )...