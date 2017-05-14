رئيس المجلس الرئاسي يلتقي عددا من أعيان ومشائخ من \" بني وليد \" وأيضا من \" الزوية \".



طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فائز السراج \" أمس السبت بالعاصمة طرابلس وفداً من أعيان

وحكماء مدينة بني وليد ، وذلك في إطار اللقاءات المكثفة التي يجريها مع

كافة مكونات الشعب الليبي .

وقدم الوفد للـــ ( السراج ) شرحاً وافياً عن الأوضاع والمختنقات التي

تعاني منها المدينة والتي يطالب الأهالي بسرعة حلحلتها، ومنها إجراء

الانتخابات البلدية لاختيار مجلس بلدي يخدم المدينة ويكون حلقة وصل بين

الأهالي ومؤسسات الدولة، واستكمال بعض المشاريع التنموية المتوقفة ومنها

عدد من الطرق الحيوية للمدينة بالإضافة إلي إعادة تأهيل المرافق الصحية

والاهتمام ببعض الحالات المرضية المستعصية.

ومن جهته عبر \" السراج \" عن شكره للوفد مثمنا تواصله مع المجلس

الرئاسي ، مؤكدا انه يسعى لخدمة الجميع وهو علي استعداد لتلبية هذه

المطالَب المشروعة وفق الإمكانيات المتاحة وتسخير أجهزة الدولة المختلفة

لتحقيق ذلك، كما أكد على ضرورة العمل معاً على المصالحة الوطنية الشاملة

وإعادة بناء الثقة بين أبناء الوطن الواحد.

كما التقى \" السراج \" وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الزوية ، وتم خلال

اللقاء استعراض الأوضاع التي تمر بها ليبيا والتأكيد على ضرورة الإسراع

في تحقيق المصالحة الوطنية ودور أهالينا من الزوية في هذا المجال،

ومساهمتهم في بناء الدولة، كما تطرق اللقاء إلى الجهود التي يبذلها

المجلس الرئاسي من اجل تحقيق الوفاق الوطني وجلوس كافة الفرقاء السياسيين

إلى طاولة الحوار.

وناقش الحاضرون السبل التي من شأنها القضاء علي المركزية وإعطاء كافة

المناطق حقوقها في التنمية المكانية وتقريب الخدمات للمواطن ورفع

المعاناة عن كاهله.



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