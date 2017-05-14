ثلاثة قتلى ومئات الجرحى إثر وقوع زلزال في إيران .

طهران 14 مايو 2017 (وال) - لقي 3 أشخاص على الأقل مصرعهم وأصيب 225 آخرون في الزلزال الذي ضرب بقوة 7ر5 درجات على مقياس ريختر محافظة خراسان الشمالية في إيران الليلة الماضية . وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية. وذكر مركز المسح الزلزالي الإيراني أنه تم تحديد مركز الزلزال الذي كان على عمق 11 كيلومترا عند التقاء خط العرض 655ر37 درجة شمالا وخط الطول 224ر57 درجة شرقا ، وضرب منطقة بيش كاليه في محافظة خراسان الشمالية الليلة الماضية. ونقلت وكالة أنباء "ايسنا" عن "محمد رضا صالحي" محافظ خراسان الشمالية قوله "إنه تم إرسال الخدمات الطبية مع قوات الإغاثة من الكوراث إلى المنطقة المتضررة من المدن المجاورة كما تم إنشاء قاعدة لإدارة الأزمات". وطبقا للتقارير الأخيرة فإن أكثر من 40 في المائة من خدمات الكهرباء والاتصالات والغاز والمياه في المناطق المتضررة قد تعطلت. .. ( وال ) ..