بريطانيا تحتضن مؤتمرا للمصالحة الليبية.

لندن 14 مايو 2017 ( وال ) - تستضيف العاصمة البريطانية لندن في 20 من الشهر الجاري مؤتمراً لدعم جهود المصالحة الوطنية الشاملة بهدف تشجيع الليبيين على التواصل والاتفاق بشأن كيفية المضي في حوار وطني شامل لتحقيق المصالحة الوطنية والسلم والاستقرار فى ليبيا. وحسب بيان للجنة المنظمة للمؤتمر سيحضرهذا المؤتمر خبراء ومفكرين ومثقفين وباحثين وحقوقين ورجال أعمال وعلماء دين وممثلي عن الشباب والمرأة من مختلف شرائح المجتمع الليبي . ويتضمن برنامج المؤتمر حسب البيان على عدة محاور من بينها المصالحة الوطنية الليبية في سياق التجارب العالمية، المشاركة السياسية والاقتصادية فى صنع القرار كعوامل تعزيز للمصالحة الوطنية الشاملة، دور السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية لضمان و تسهيل نجاح المصالحة الوطنية الشاملة. ....(وال) ...