وزراء مالية مجموعة السبع يدعون لتضافر الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية .

روما 14مايو 2017 ( وال ) - دعا وزراء المالية في دول مجموعة السبع الصناعية "جي.7" أمس السبت إلى حشد الجهود الدولية لمكافحة الجرائم المالية لاسيما الجرائم الضريبية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب . واكد الوزراء في بيان أصدروه في ختام اجتماعاتهم التي استمرت ثلاثة أيام بمدينة باري الإيطالية أن مكافحة الجرائم الضريبية وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والرشوة والفساد تتطلب تضافر الجهود الدولية عبر تعزيز التعاون بين الوكالات وتبادل المعلومات مشددا على أهمية مكافحة التهرب الضريبي بواسطة التبادل التلقائي للمعلومات . وشدد البيان على التزام دول المجموعة بالتصدي لقضايا التهرب الضريبي والتدفقات المالية غير المشروعة مؤكدا في الوقت ذاته دعم المجموعة للدول النامية في تعزيز قاعدتها الضريبية لزيادة الشفافية ومكافحة الفساد من أجل تحقيق أجندة 2030 للتنمية المستدامة. وأعرب البيان عن تأييده للجهود الرامية إلى مكافحة الفساد بجميع أشكاله ولاسيما عن طريق تحسين قدرة الشبكات القائمة في مكافحته واستكشاف أساليب مبتكرة في هذا المجال . وفيما يتعلق ب"ضريبة الويب" قال وزير المالية الايطالي بيير كارلو بادون الذي ترأس الاجتماعات في تصريحات صحفية ان "مسألة ضريبة الويب التي تهدف لتقنين الضرائب في اطار الاقتصاد الرقمي أخذت تتبلور مع وجود عدة مقترحات تعمل ايطاليا في اطار (جي.7) على المواءمة بينها".