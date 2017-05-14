كوريا الشمالية اطلقت قديفة صاروخية لم تحدد طبيعتها .الأحد ، 14-05-2017 - 08:56:00

سيول 14 مايو 2017 (وال) - اجرت كوريا الشمالية اليوم الأحد تجربة بقذيفة صاروخية لم تحدد طبيعتها بالقرب من الساحل الغربي للبلاد ، حسبما ذكرت وكالة الانباء الكورية الجنوبية . يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان كوريا الشمالية أنها ستجري محادثات مع الولايات المتحدة إذا كانت الظروف مناسبة , حيث قال دبلوماسي كوري شمالي رفيع إن الحوار مع إدارة ترامب بات ممكنا في أعقاب اجتماع مع مسؤولين سابقين في الحكومة الأمريكية في النرويج. وكان الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قال - في وقت سابق هذا الشهر - إنه "سيتشرف" بلقاء زعيم كوريا الشمالية كيم جونج-أون. .. ( وال ) ..

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