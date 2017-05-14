الجزائر تحتضن أشغال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) .

الجزائر 14 مايو 2017 ( وال ) - تحتضن الجزائر بداية من اليوم الأحد وعلى مدار ثلاثة أيام أعمال الجمعية العامة الأولى لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول) . وسيشارك في أعمال هذا الاجتماع بالإضافة إلى قادة الشرطة الأفارقة مسؤولي الهيئات الشرطية الجهوية وكذا الدولية وستتم خلاله مناقشة القوانين الداخلية للجمعية العامة واللجنة المسيرة بالإضافة إلى تعيين أعضاء اللجان المسيرة للأفريبول وكذا تحديد الأطر العامة للتعاون بين الهيئات الشرطية على المستويات الوطنية و الجهوية و القارية والدولية. وتعد أفريبول منظمة للتعاون الشرطي الإفريقي يهدف إنشاءها إلى التوصل إلى اعتماد رؤية شاملة تسمح بتحسين فعالية ونجاعة مصالح الشرطة الإفريقية وتتمثل مهمتها في دعم التعاون الشرطي بين الدول الإفريقية من خلال تبادل المعلومات والممارسات الحسنة في مجال مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للأوطان والإرهاب بالإضافة إلى المساعدة التقنية المتبادلة. كما ستشجع التعاون الشرطي الإقليمي وتعمل على تقريب وجهات النظر بين رؤساء الشرطة في مجال تقييم التهديدات وتحديد السياسات و تعزيز القدرات المؤسساتية الشرطية في ميدان التكوين والشرطة العلمية وإدارة أجهزة الشرطة التي تقوم على احترام حقوق الانسان و العدل و المساواة و كذا تبادل الممارسات السليمة. يشار إلى أن انعقاد الجمعية العامة بمثابة التأسيس الفعلي للأفريبول والذي يأتي بعد المصادقة على قوانينه من قبل قادة الدول والحكومات الأفارقة خلال أشغال القمة 28 العادية للاتحاد الإفريقي التي أنعقدت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا نهاية يناير 2017 . ...( وال ) ...