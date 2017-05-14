وزارة التعليم بحكومة الوفاق : الامتحانات النهائية لسنوات النقل الأساسي والثانوي ستبدأ الثلاثاء القادم .

طرابلس 14 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي ستبدأ يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايوالجارى . وقالت الوزارة ، في خطاب عممته على مديري مكاتب الامتحانات بالبلديات ، " إنه بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة ونزولا عند رغبة الطلاب وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني ، فإنها رأت تقديم موعد الامتحانات إلى يوم 16 مايو ". ومن جهته أوضح وزير التعليم أ " عثمان عبدالجليل " في تصريح للموقع الإلكتروني للوزارة، أن تقديم الامتحانات جاء مراعاة لخصوصية بعض المناطق، وكذلك نظراً للظروف التي تمر بها البلاد من انقطاع للتيار الكهربائي وارتفاع في درجات الحرارة الأمر الذي سيؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطلاب". يشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني كانت قد حددت الفترة من الثامن والعشرين من شهر مايوالجارى وحتى الثامن من شهر يونيو القادم موعدا لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. ..(وال)..