إيطاليا تُرحل تونسيا يشتبة بصلة بمنفذ هجوم برلين المعام الماضي .

تونس 14مايو 2017 ( وال ) - رحلت السلطات الايطالية أمس السبت تونسيا يُشتبه في صلته بمُنفذ هجوم برلين في سوق لعيد الميلاد خلال العام الماضي مما تسبب في مقتل 12 شخصًا. وقال زارة الداخلية الإيطالية في بيان لها إن التونسي البالغ من العمر 36 عاما كان يُقيم في جزيرة صقلية الجنوبية حيث أمضى « أنيس العامري » فترة في السجن وفي مركز ترحيل. وكشفت الداخلية الإيطالية بأن المُرحَّل أعطى لـ « العامري » هاتفا وظل الرجلان على اتصال بعد أن انتقل « العامري » إلى ألمانيا، ثم عاد العامري إلى إيطاليا بعد الهجوم الذي وقع في 19 ديسمبر ثم قتلته شرطة ميلانو بالرصاص. وقالت الوزارة إن محققين تنصتوا على هاتف التونسي الآخر واكتشفوا أنه على صلة بأشخاص يشتبه بأنهم متشددون وكان يعتزم عبور الحدود إلى فرنسا بشكل غير قانوني. وبينت الشرطة أنها تعقبت الرجل إلى مدينة تورينو الشمالية في الثاني من مايو واحتجزته في مركز ترحيل قبل مرافقته على رحلة جوية إلى تونس. ...( وال ) ...