الاتحاد العربي لألعاب القوى ( الجديد ) يعقد أول اجتماع له في جدة.

طرابلس 13 مايو 2017 (وال)- شهدت مدينة جدة السعودية يوم الخميس الماضي أول اجتماع لمجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى الجديد، والذي انتخب قبل الاجتماع بـ 48 ساعة، بحضور رئيس الاتحاد أحمد بن محمد الفاضل، ونائب رئيس الاتحاد الليبي محسن السباعي، وأعضاء مجلس الإدارة. وتم خلال الاجتماع رقم 76 مناقشة برنامج جدول الأعمال المتضمن مراجعة ميزانية الاتحاد، والبرامج والخطط المستقبلية، مع وضع أجندة للبطولات العربية. وكانت انتخابات الاتحاد العربي لألعاب القوى جرت بالسعودية بحضور 17 دولة، وانتخب مجلس إدارة جديد تكون من أحمد بن محمد الفاضل رئيسا من السعودية، ومحسن محمد السباعي نائب رئيس عن أفريقيا من ليبيا، وسيف سعود الدوسري نائب رئيس عن آسيا من الكويت، والأعضاء: راشد أحمد البوعينين من البحرين، ومحمد خلفان العاصمي من سلطنة عمان، وفيليب لويس بجابي من لبنان، ومحمد عزلان من المغرب، ومراد السنوسي من تونس. ...(وال)...