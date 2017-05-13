اختتام بطولة ليبيا للتنس الأرضي.

طرابلس 13 مايو 2017 (وال)- اختتمت يوم الخميس الماضي بطولة ليبيا للتنس الأرضي التي جرت على ملاعب المدينة الرياضية بطرابلس تحت إشراف وتنظيم اتحاد اللعبة، بمشاركة 10 متميزين من المنطقتين الشرقية والغربية، وهم الشقيقان محمد وأحمد قشوط وأحمد موجان وسفيان بادي ومحمد المهدي وأحمد حمزة وسفيان القلال وأسامة الرملي وأصيل رضوان وموسى العمامي. وقد توج ببطولة ليبيا للتنس الأرضي محمد قشوط، بعد فوزه في المباراة النهائية على مصطفى موجان بشوطين لشوط واحد، تقدم موجان في الشوط الأول (6 / 0)، وكانت بعدها الأفضلية لمحمد قشوط الذي أنهى الشوطين الثاني والثالث لصالحه بنتيجة (6 / 2) في كل شوط، وجاء اللاعب سفيان بادي في الترتيب الثالث ومحمد المهدي رابعا. ...(وال)...