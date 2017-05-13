وزارة التعليم بحكومة الوفاق: الامتحانات النهائية لسنوات النقل الأساسي والثانوي ستبدأ الثلاثاء القادم طرابلس 13 مايو 2017 ( وال ) - أعلنت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم السبت، أن امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل الن

وقالت الوزارة، في خطاب عممته على مديري مكاتب الامتحانات بالبلديات، "إنه بالنظر إلى الظروف التي تمر بها البلاد وخاصة انقطاع للتيار الكهربائي لساعات طويلة ونزولا عند رغبة الطلاب وأولياء الأمور ومؤسسات المجتمع المدني طويلة فإنها رأت تقديم موعد الامتحانات إلى يوم 16 مايو". ومن جهته أوضح وزير التعليم عثمان عبدالجليل في تصريح للموقع الإلكتروني للوزارة، أن تقديم الامتحانات جاء مراعاة لخصوصية بعض المناطق، وكذلك نظرا للظروف التي تمر بها البلاد من انقطاع للتيار الكهربائي وارتفاع في درجات الحرارة الأمر الذي سيؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطلاب". يشار إلى أن وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوزارة كانت قد حددت الفترة من الثامن والعشرين من شهر مايو وحتى الثامن من يونيو القادم موعدا لإجراء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لجميع مراحل النقل لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي. ..(وال)..