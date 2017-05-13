الامتحانات النهائية لسنوات النقل بالتعليم 16 مايو .السبت ، 13-05-2017 - 16:05:00

طرابلس 13 مايو 2017 (وال) - اكد وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني الدكتور عثمان عبد الجليل في تصريح صحافي اليوم السبت ان الامتحانات النهائية لجميع طلبة سنوات النقل بمرجلتي التعليم الاساسي والثانوي ستبدأ الثلاثاء القادم 16 مايو الجاري .\n واوضح الوزير حسب الموقع الالكتروني للوزارة ان تقديم موعد الامتحانات جاء مراعاة لخصوصية بعض المناطق وكدلك للظروف التي صاحبت ارتفاع درجة الحرارة من انقطاع للتيار الكهربائي لفترات طويلة الامر الدي سيؤثر على مستوى التحصيل العلمي للطلبة .\n(وال)

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