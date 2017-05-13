منظمة يونيسف : تمويل اضافي قدره 6.

5 مليون يورو من ألمانيا لاحتياجات الأطفال في ليبيا. طرابلس 13 مايو 2017 ( وال ) -أعلنت وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية عن تمويل إضافي قدره 6.5 مليون يورو لليونيسف للاستجابة لاحتياجات الأطفال في ليبيا. وقال الممثل الخاص لمنظمة .يونيسف " غسان خليل " وفقا لموقع المنظمة,إنه من خلال هذه المساهمة من حكومة ألمانيا ستواصل .يونيسف إحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة الأطفال في ليبيا, وسيستفيد الأطفال في غرب وشرق وجنوب ليبيا, بما في تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها من البرامج المنفذة من خلال إقامة شراكات قوية مع السلطات والبلديات والمجتمع المدني. واشار " خليل " إلى أن 30 ألف من المتضررين والنازحين وأسرهم سيستفيدون من برنامج حماية الطفل والتعليم والمياه التي يولها هذا الدعم الجديد. ومنذ عام 2015 قدمت حكومة ألمانيا 12.5 مليون يورو إلى يونسيف لدعم الأطفال المتضررين من النزاع, ومثلهم من النازحين وأسرهم في ليبيا. ...( وال ) ..