استشهاد فلسطيني بنيران الإحتلال الإسرائيلي في القدس المحتلة .

رام الله (الضفة الغربية) 13 مايو 2017 (وال) - أعلنت مصادر فلسطينية اليوم السبت عن استشهاد فلسطيني بنيران الإحتلال الإسرائيلي فى القدس المحتلة. وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان انها أبلغت باستشهداد الفلسطيني الذي لم تعرف هويته عقب إطلاق الإحتلال الإسرائيلي النار عليه في البلدة القديمة بالقدس. وكان شاب فلسطيني استشهد أمس الجمعة إثر إطلاق النار عليه من قوة اسرائيلية خلال تظاهرة في قرية (النبي صالح) شمال غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.