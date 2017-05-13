اتفاق باكستاني أمريكي أفغاني لتعزيز التنسيق الأمني العسكري.

إسلام آباد 13 مايو 2017 (وال) - اتفق مسؤولون عسكريون من باكستان والولايات المتحدة الأمريكية وأفغانستان على تعزيز آلية الاتصال والتنسيق الأمني والعسكري لإعادة بناء الثقة والحد من الاشتباكات الحدودية. وأوضح بيان صادر عن الإدارة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم السبت أن هذا الاتفاق جاء خلال اجتماع انعقد الليلة الماضية بمقر القيادة العامة للجيش الباكستاني في مدينة راولبندي بقيادة كل من مدير العمليات العسكرية الباكستاني اللواء ساهر شمشاد ميرزا ونائب رئيس أركان بعثة الدعم الحازم التابعة للولايات المتحدة في أفغانستان اللواء كريستوفر هاس والمدير العام للعمليات العسكرية الأفغانية اللواء حبيب هيساري. وأضاف أن الاجتماع ركز على مناقشة آلية تعزيز التعاون العسكري وإعادة بناء الثقة بين القوات الباكستانية والأفغانية وتعزيز التنسيق بين الأطراف الثلاثة لمكافحة نشاط العناصر الإرهابية.