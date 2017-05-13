تخريج الدفعة الأولى من قسم التدريب على الصناعات التقليدية بمراقبة الصناعة بصبراته.

صبراته 13 مايو2017 (وال) - أقيم ببلدية صبراتة حفل تخريج الدفعة الأولى من قسم التدريب على الصناعات التقليدية في مجال الحياكة والتطريز والمشغولات اليدوية والصوف بمراقبة الصناعة فرع صبراتة. وتضمن حفل التخرج الذي حضره مراقب الصناعة وعميد بلدية صبراتة المكلف ومراقب الاقتصاد بالمدينة وإذاعة صبراتة وعدد من موظفي البلدية ومراقبة الصناعة والمشاركين في الدورة معرض للمشغولات اليدوية والملابس التي تم صناعتها خلال الدورة التدريبية. وتم خلال الحفل تكريم المشاركات في الدورة التدريبية بالإضافة إلي تكريم أعضاء لجنة قبول الملفات التي عملت خلال الفترة الماضية على قبول ملفات الباحثين عن عمل في بلدية صبراتة . ...( وال ) ...