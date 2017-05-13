المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة يختتم دورة تدريبية لموظفي معهد علاج الأورام سبها .

صبراته 13 مايو2017 (وال) - اختتمت بالمعهد القومي لعلاج الأورام بمدينة صبراتة الدورة التدريبية الأولى لموظفي معهد علاج الأورام سبها في مجال إعطاء جرعة الكيماوي لعدد 15 عنصر طبي وطبي مساعد . وأفادت مصادر بالمعهد وكالة الأنباء الليبية بان هذه الدورة تعتبر هي الأولى من نوعها التي يقدمها المعهد القومي لعلاج الأورام بصبراتة في إطار التعاون مع معاهد علاج الأورام الأخرى في ليبيا . وكان في حضور اختتام الدورة التدريبية أعضاء المجلس البلدي صبراتة ومدير المعهد القومي لعلاج الأورام صبراتة ومدير معهد علاج الأورام سبها إضافة إلى المشاركين في الدورة وموظفي المعهد وعدد من المهتمين . ...( وال ) ...