الجامعة العربية : فتح جبهات جديدة جنوب اليمن سيطيل امد الصراع في البلاد.

القاهرة 13 مايو2017 (وال) - أعربت جامعة الدول العربية عن انزعاجها "الشديد" إزاء التطورات التي يشهدها جنوب اليمن مؤكدة دعمها "الكامل" لوحدة التراب اليمني. ودعا الأمين العام للجامعة أحمد أبو الغيط "كافة أبناء الشعب اليمني إلى التضامن والتكاتف في هذه اللحظة الصعبة من أجل تجنيب البلاد مخاطر الفرقة والانقسام. وذكر المتحدث الرسمي باسم الجامعة العربية " محمود عفيفي " في بيان اليوم السبت أن " أبو الغيط " يرى أن الأولوية خلال المرحلة الحالية ينبغي أن تكون لمواجهة الجماعة الخارجة عن الشرعية توطئة للوصول الى تسوية سياسية شاملة في البلاد على أساس المبادئ والمنطلقات التي حددها كل من قرار مجلس الأمن 2216 ومخرجات الحوار الوطني ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية". كما اعتبر " أبو الغيط " أن فتح جبهات أخرى في الظرف الحالي يضيف إلى عوامل الشرذمة والتفتيت على الساحة اليمنية ويؤدي إلى اطالة أمد الصراع الدائر في البلاد مع كل ما ينطوي عليه ذلك من كلفة بشرية ومادية هائلة لا يدفع فاتورتها سوى الشعب اليمني". وأكد في هذا الصدد أن الأولى بالجميع في المرحلة الدقيقة الحالية دعم الشرعية من اجل بسط سيادتها على كامل التراب اليمني واستعادة الاستقرار إلى هذا البلد الذي يتطلع أهله للسلام بعد سنوات من المعاناة والألم. ... (وال) ...