عضو المجلس البلدي " هنية ابوخريص " تلتقي بتونس مع نائب رئيس البعثة الأممية في ليبيا .

سرت 13 مايو 2017 ( وال )- اجتمعت عضو المجلس البلدي سرت " هنيه سالم ابوخريص " رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية والصحة بالمجلس بمقر البعثة الدولية بتونس مع السيده " ماريا دوفال " نائب رئيس البعثه الامميه في ليبيا وبحضور مندوبي الدول المانحة. وأفاد المتحدث باسم المجلس البلدى سرت " محمد الاميل " وكالة الأنباء الليبية أن الاجتماع تم خلاله بحث عديد الملفات الهامة المتعلقة بمدينة سرت منها ما يعانيه قطاعي الصحة والتعليم ومعاناة اهالى المدينة إضافة إلى ملف أعمار مدينة سرت وملف الألغام . وتم الاتفاق خلال الاجتماع علي الخطه العاجلة والمتمثلة بمساعدات طبية للمرافق الصحية بسرت ودعم نفسي واجتماعي ومساعدات غذائية وغير غذائية للأسر التي فقدت منازلها وبعض الأسر المحتاجه من مدينه سرت .ودعم المجلس البلدي للمدينة فيما يتعلق بهذه الملفات. ... ( وال - سرت) ...