افتتاح مطارحقل مسلة النفطي التابع لشركة الخليج .

بنغازى 13مايو 2017م . ( وال ) أحتفل العاملون بحقل مسلة النفطى التابع لشركة الخليج العربى للنفط صباح أمس الجمعة بإفتتاح مطار الحقل باعتباره مرفقاً مهماً يؤدي خدماته للمستخدمين وقد أقيم بهذه المناسبة إحتفال حضره رئيس لجنة إدارة الشركة وعضوين من لجنة الأدارة وبعض المدراء العامون ومدراء الإدارات بالشركة .وإحتواء برنامج الأحتفال على إلقاء كلمة من قبل رئيس لجنة الإدارة كما تضمن برنامج إقلاع طائرة من مطار بنينا الدولي الى حقل مسلة النفطي . كما تخلل الإحتفال قيام المشاركون فيه بجولة فى الحقل مسلة وحقل ( vv ) واستمعوا الي كلمات عن نشاط الحقول النفطية ، والجهود المضنية لادارة الشركة والمستخدمين المخلصين التي لم تتوقف حتى حققت نجاحاً قياسياً . ...( وال ) ...