اختتام فعاليات الدورة الرابعة لمهرجان الربيع بمدينة ببلدية غريان .

غريان 13 مايو 2017م - ( وال ) - اختتمت اليوم السبت بمقر مفوضية كشاف غريان فعاليات مهرجان الربيع الرابع الذي ينظمه فوج كشاف غريان برعاية شركة "يوتا" الإعلامية والذي استمر على مدى ثلاثة أيام خلال الفترة من 11 - 13 مايو 2017م . وقد تضمن المهرجان العديد من الفقرات والمناشط المختلفة من عُروض رياضية ، ومعرض للتقاليد الكشفية ، وفلكلور شعبي وعرس شعبي متكامل ، ومعرض للصور ، بالإضافة إلى فقرات ترفيهية للأطفال وبازار مفتوح ضم جانبا من المأكولات الشعبية ، ومعرضا للصناعات التقليدية كما شارك مكتب المعاهد الفنية المتوسطة بالجبل الغربي بجناح خاص بالتوصيلات الكهربائية وحرفة التكييف والتبريد ، وبعض المقتنيات الأخرى . و شهدت فعاليات المهرجان مشاركة واسعة من مكتب الثقافة ، وقطاع الزراعة بالبلدية ، وأطفال المدارس ، وأصحاب المحلات التجارية ، ومربي النحل ، وأصحاب المشاتل والزهور ونباتات الزينة ، وحشد كبير من الأهالي . وحضر جانب من فعاليات المهرجان عضو المجلس البلدي غريان "يوسف قدمور" ، وقدامى الكشافة . ( وال غريان ) .