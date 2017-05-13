الرئيس السوداني يدعو الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة للانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني .

الخرطوم 13 مايو 2017 (وال) - جدد الرئيس السوداني عمر البشير اليوم السبت حرص بلاده على تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي من خلال وضع خطط لتأمين الحدود مع دول الجوار وتحويلها لمناطق منفعة متبادلة تخدم شعوب المنطقة . جاء ذلك في كلمة للرئيس السوداني اليوم خلال حفل تخريج دفعة جديدة من قوات الدعم السريع أكد فيها أن قوات الجيش والقوات النظامية الأخرى "أحرزت نجاحات كبيرة من خلال الانتصارات التي حققتها وأدت لكسر شوكة التمرد وتأمين مكاسب السلام والدفع بعمليات التنمية والبناء والاعمار لتحقيق الغايات المنشودة". وشدد الرئيس البشير على مواصلة سياسات بسط هيبة الدولة ومحاربة تهريب السلاح وتجارة البشر مشيرا الى جاهزية قوات الجيش لحماية وتأمين البلاد والتصدي للمتربصين وعدم التهاون مع أي جهة تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد. و دعا البشير كافة الأحزاب المعارضة والحركات المسلحة والممانعين للانضمام إلى حكومة الوفاق الوطني التي تنفذ مخرجات الحوار الوطني وتعمل على لم الشمل الوطني وتقوية الجبهة الداخلية. ...(وال) ...