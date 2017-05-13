استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الاسرائيلي في القدس .

القدس 13 مايو 2017 ( وال ) - أستشهد مواطن فلسطيني بعد ظهر اليوم السبت، برصاص قوات الاحتلال الاسرائيلي في منطقة باب السلسلة (أحد أبواب القدس القديمة) بزعم طعنه عنصرين من شرطة الاحتلال. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية "إنها ابلغت رسمياً باستشهاد مواطن عقب إطلاق قوات الاحتلال النار عليه، في البلدة القديمة بالقدس المحتلة". وعفب ذلك عمدت قوات الاحتلال إلى أغلاق بابي العامود والساهرة (من أبواب القدس القديمة) في الوقت الذي وصلت تعزيزات عسكرية وشرطية إلى المنطقة، والتي اعتدت على المواطنين قبل أن تعتقل شابا. (وال)-