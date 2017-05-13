لجنة تعديل الإتفاق السياسي تعقد اجتماعًا تمهيديا بالعاصمة طرابلس .

طرابلس 13 مايو 2017 (وال) -عقدت لجنة تعديل الإتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة يوم الخميس اجتماعًا تمهيديا برئاسة السيد "موسى فرج" في العاصمة طرابلس. وتم خلال الاجتماع مناقشة آليات عمل اللجنة طبقًا للمادة 2 من قرار تشكيلها وبعض القضايا الأخرى المتعلقة بالمفاوضات القادمة مع اللجنة التي شكلها مجلس النواب لتعديل الإتفاق السياسي الليبي وفقًا للمادة 12 من الأحكام الإضافية . يشار إلى أن المجلس الأعلى للدولة كان قد اصدر القرار رقم 34 لسنة 2017 بشأن اعتماد تشكل لجنة لتعديل الإتفاق السياسي. وال