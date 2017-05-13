الهجرة غير الشرعية وتأمين الحدود الجنوبية محوراجتماع المسؤولين الليبيين مع السفير الإيطالي بطرابلس .

طرابلس 13 مايو 2017 ( وال ) - عقد بمقر الإدارة العامة لأمن السواحل بطرابلس أمس الاول الخميس، اجتماع موسع بين الجانبين الليبي الإيطالي حول كيفية مكافحة الهجرة غير الشرعية وذلك بحضور رئيس وأعضاء لجنة التواصل الليبية الايطالية، ورئيس وأعضاء الفريق الوطني لإدارة الحدود، ومدير الإدارة رئيس غرفة العمليات الليبية الإيطالية المشتركة عقيد " طارق شنبور "، الذي أدار الاجتماع عن الجانب الليبي . وتم خلال الاجتماع، الذي مثله عن الجانب الإيطالي السفير جوزيبي بيروني والوفد المرافق له، الذي يضم ضباطا من وزارتي الدفاع و الداخلية الإيطاليتين، بالإضافة إلى ممثلين عن رئيس الوزراء الإيطالي، مناقشة كيفية تنفيذ مذكرة التفاهم الليبية الإيطالية الموقعة عام 2008- 2017 ، والتأكيد على الحد من الهجرة غير الشرعية في الجنوب الليبي لمنع تدفق المهاجرين نحو الشمال، تمهيداً لعبورهم البحر باتجاه أوروبا . كما استعرض الجانب الليبي، لنظيره الإيطالي، احتياجات مكونات وزارتي الدفاع والداخلية حتى تتمكنا من أداء المهام الموكلة إليهما في مكافحة الهجرة، بالإضافة لاحتياجات غرفة لعمليات الليبية الإيطالية المشتركة التي تعهد الوفد بإيفاد فريق تقني متخصص لتحديد احتياجاتها وإعداد تقرير بالخصوص لتوفيرها . وتطرق المجتمعون، للآلية التي يتم من خلالها تفعيل العمل المشترك بين دوريات حرس، وأمن السواحل الليبية مع نظيرتها الإيطالية لمكافحة الهجرة غير الشرعة في عرض البحر. كما تم التأكيد خلال الاجتماع، من الجانبين، على ضرورة الاستمرار في البرنامج التدريبي لعناصر أمن السواحل الذي بدأ قبل شهرين لإعدادهم إعداداً جيدا حتى يتمكنوا من أداء المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه، وفق الخطط المعدة بالخصوص. ( وال