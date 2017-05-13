الشبكة العامة للكهرباء تفقد "750 ميغاوات" من قدرة المحطات نتيجة نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي والوقود الخفيف المستخدم في محطات الإنتاج .

طرابلس 13 مايو 2017 (وال) - اعلنت الشركة العامة للكهرباء إن الشبكة العامة فقدت "750 ميغاوات" من قدرة المحطات نتيجة نقص إمدادات الوقود والغاز الطبيعي والوقود الخفيف المستخدم في محطات الإنتاج . وأوضحت الشركة في بيان لها تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه أنها نتيجة ذلك لجأت إلى برنامج طرح الأحمال حفاظًا على سلامة واستقرار الشبكة الكهربائية. وناشدت الشركة العامة للكهرباء في بيانها المؤسسة الوطنية للنفط التدخل العاجل بتوفير كميات الوقود والغاز اللازمة، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة في هذه الفترة وزيادة الطلب على استهلاك الطاقة الكهربائية. وقالت الشركة انه في حالة توفر إمدادات الوقود والغاز الطبيعي والوقود الخفيف اللازمة لتوليد الكهرباء فإن الامور ستعود إلى طبيعتها . تجدر الاشارة إلى إن مدينة طرابلس وضواحيتها شهدت يومي الخمس والجمعة انقطاعات للتيار الكهربائي تجاوزت في بعض الاوقات العشرة ساعات متواصلة في الوقت الذي سجلت فيه درجات الحرارة ارتفاع وصل إلى 44 درجة مئوية .