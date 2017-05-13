مقتل 6 مدنيين في قصف على قرية "يعرب" بمدينة "الرقة" السورية .

دمشق 13 مايو 2017 (وال) - أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان, اليوم السبت بمقتل 6 مدنيين وإصابة عدة اخرين بجروح , في قصف على قرية "يعرب" بمدينة "الرقة". وقال المرصد - نقلا عن مصادر اعلامية " قصفت طائرات التحالف الدولي وقصفت قوات سوريا الديمقراطية بالمدفعية قرية يعرب بريف الرقةالغربي , وقرية الصكورة القريبة منها, ومناطق أخرى في الريف الشمالي للرقة , ما أدى مقتل 6 مدنيين في قرية يعرب وسقوط عدد من الجرحى" . وأضاف المرصد الذي يتخد من لندن مقرا له-, ان "هناك اشتباكات اندلعت بين القوات السورية وتنظيم "داعش" في عدة محاور بريف الرقة الشمالي, في سعي من القوات سوريا لتقليص سيطرة التنظيم والتقدم أكثر نحو مدينة الرقة , وتترافق الاشتباكات مع عمليات قصف مكثف ومتبادل بين طرفي القتال". ...( وال ) ...