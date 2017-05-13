الحكومة البلجيكية ستبدأ في تطبيق نظام تحذيري من الهجمات الإرهابية عبر الهاتف.





بروكسل 13 مايو 2017 ( وال ) - تعتزم الحكومة البلجيكية البدء في تطبيق نظام تحذيري

من الهجمات الإرهابية من خلال رسائل مكتوبة أو مسموعة عبر الهاتف ودعت

المواطنين إلى التسجيل المجاني في النظام الجديد الذي ستطلق بشأنه حملة

تعريفية ابتداء من مطلع الشهر المقبل.

وقال وزير الداخلية جان جامبون في تغريدة على موقع (تويتر) \"إن

الحكومة تريد تحذير المواطنين من الهجمات الإرهابية أو الحرائق الكبيرة

التي تقع في مناطق مختلفة من البلاد لكنها تحتاج إلى تسجيل المواطنين

أرقام الهاتف مجانا على موقع حكومي مخصص لهذا الغرض\".

ويوجد في مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الداخلية نظام مشابه

للتحذير من الحرائق الكبيرة في مناطق مختلفة من البلاد وذلك من خلال

الهاتف عبر إرسال رسالة صوتية أو رسالة قصيرة مكتوبة ولكن السلطات لاحظت

أن أعداد الأشخاص المسجلين في هذا النظام ضئيل كما أن كل المدن والقرى

ليست مشتركة في هذا النظام ولهذا قررت السلطات الحكومية إطلاق حملة

توعية لتشجيع المواطنين على الاشتراك بالتسجيل في هذه الخدمة المجانية.

وكانت العاصمة البلجيكية قد تعرضت لهجمات إرهابية في 22 مارس من

العام الماضي واستهدفت مطار بروكسل وإحدى محطات القطارات الداخلية

بالقرب من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأسفرت التفجيرات عن مقتل 32

شخصا وإصابة 300 آخرين.

...( وال )...