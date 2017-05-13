الحكومة البلجيكية ستبدأ في تطبيق نظام تحذيري من الهجمات الإرهابية عبر الهاتف.
السبت ، 13- 05- 2017 - 13:16:00
\n\nبروكسل 13 مايو 2017 ( وال ) - تعتزم الحكومة البلجيكية البدء في تطبيق نظام تحذيري\nمن الهجمات الإرهابية من خلال رسائل مكتوبة أو مسموعة عبر الهاتف ودعت \nالمواطنين إلى التسجيل المجاني في النظام الجديد الذي ستطلق بشأنه حملة \nتعريفية ابتداء من مطلع الشهر المقبل.\n وقال وزير الداخلية جان جامبون في تغريدة على موقع (تويتر) \"إن\nالحكومة تريد تحذير المواطنين من الهجمات الإرهابية أو الحرائق الكبيرة \nالتي تقع في مناطق مختلفة من البلاد لكنها تحتاج إلى تسجيل المواطنين \nأرقام الهاتف مجانا على موقع حكومي مخصص لهذا الغرض\".\n ويوجد في مركز إدارة الأزمات التابع لوزارة الداخلية نظام مشابه \nللتحذير من الحرائق الكبيرة في مناطق مختلفة من البلاد وذلك من خلال \nالهاتف عبر إرسال رسالة صوتية أو رسالة قصيرة مكتوبة ولكن السلطات لاحظت\nأن أعداد الأشخاص المسجلين في هذا النظام ضئيل كما أن كل المدن والقرى \nليست مشتركة في هذا النظام ولهذا قررت السلطات الحكومية إطلاق حملة \nتوعية لتشجيع المواطنين على الاشتراك بالتسجيل في هذه الخدمة المجانية.\n وكانت العاصمة البلجيكية قد تعرضت لهجمات إرهابية في 22 مارس من \nالعام الماضي واستهدفت مطار بروكسل وإحدى محطات القطارات الداخلية \nبالقرب من مقار مؤسسات الاتحاد الأوروبي وأسفرت التفجيرات عن مقتل 32 \nشخصا وإصابة 300 آخرين.\n ...( وال )...