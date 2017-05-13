رئيس الوزراء الفلسطيني: إسرائيل وافقت مبدئيا على إجراء زيارة ثانية للأسرى المضربين منذ 27 يوما .

رام الله 13 مايو 2017 ( وال)- قال رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله اليوم السبت إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي وافقت من حيث المبدأ على السماح للصليب الاحمر بزيارة ثانية للأسرى المضربين عن الطعام منذ 27 يوما. وأكد الحمد الله خلال إدلائه بصوته في انتخابات الهيئات المحلية في مدينة طولكرم إن رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية المكلف من الرئيس بمتابعة أوضاع الأسرى المضربين عن الطعام حسين الشيخ يواصل جهوده ومساعيه مع مختلف الأطراف لإنصاف الأسرى وتحقيق مطالبهم الانسانية والمشروعة . وتوجه الحمد الله بالتحية للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال وقال إن "الفرج قريب" ، ونعى الشاب سبأ عبيد الذي قتل أمس برصاص الاحتلال في فعاليات مساندة للأسرى في اضرابهم المفتوح عن الطعام . وأوضحت اللجنة الوطنية لإسناد معركة الحرية والكرامة أن 11 أسيرا في سجن "جلبوع" انضموا أمس للإضراب المفتوح عن الطعام نصرة لرفاقهم الأسرى مشيرة إلى أنه حتى تاريخ أمس الجمعة لم تتم أية مفاوضات بشكل رسمي بين إدارة مصلحة سجون الاحتلال والأسرى المضربين ولكن هناك رسائل يبثها ضباط مصلحة السجون بين الأسرى أنه سيتم نقاش مطالبهم . وبدأ الأسرى إضرابا عن الطعام في 17 ابريل الماضي للمطالبة بتحقيق عدد من المطالب الأساسية الانسانية المشروعة .