باحثون بريطانيون: المحيطات على شفا فقدان الأوكسجين .

لندن 13 مايو 2017 ( وال)- حذر باحثون بريطانيون من النقص الحاد في الاكسجين بالمحيطات التي أصبحت "على شفا فقدان كل الاكسجين الموجود بها" مما يهدد بانقراض للحياة البحرية قد يستمر لمليون عام . ويخشى الباحثون من جامعة "إكستر" من ان تتعرض المحيطات في العصر الحديث لفقدان للاكسجين مثلما حدث في عصور ماضية . وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية ان الباحثين فحصوا ما حدث خلال العصر "الجوراسي" فوجدوا أن النقص الحاد في الاكسجين تسبب في دفن مزيد من الكربون العضوي في الرواسب الموجودة بقاع المحيط ما أدى مع الوقت الى زيادة معدل الاكسجين بالغلاف الجوي مما أسفر في نهاية الامر عن اعادة تزويد المحيطات بالاكسجين لكن استعادة التوازن مرة أخرى استغرق مليون عام . وأكد الباحثون أنه يجب على الانسان الحديث ان يعمل للحد من انبعاثات الكربون ليتفادى حدوث ذلك ، ففور وقوع حدث كبير مثل فقدان المحيطات للاكسجين يستغرق الامر وقتا طويلا للغاية ليستعيد نظام الارض توازنه .