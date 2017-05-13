تردد 50 أَلف مَريض عَلى العيادة الخَارجية بمَركز طبرق الطّبي .





طبرق 13 مايو 2017 (وال)- أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة مركز طبرق

الطبي إن عدد المترددين على العيادة الخارجية للمركز خلال الشهورالأربعة

الأولى من العام الجارى وصل إلى 47 ألف و926 متردداً، بمعدل ما بين 11 و

12 ألف متردد شهرياً.

وجاء فى الإحصائية انه بالإضافة لوجود العيادات التخصصية السابقة؛ فقد

أضيفت عيادة سكر وغدد ، وذلك بعد تعاقد إدارة المركز مع طبيب اختصاصي ،

وإن عدد المترددين على عيادة السكر والغدد وصل إلى 472 متردداً .



( وال - بنغازى )