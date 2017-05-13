تردد 50 أَلف مَريض عَلى العيادة الخَارجية بمَركز طبرق الطّبي .
السبت ، 13- 05- 2017 - 12:53:00
\n \n طبرق 13 مايو 2017 (وال)- أظهرت إحصائية صادرة عن إدارة مركز طبرق \nالطبي إن عدد المترددين على العيادة الخارجية للمركز خلال الشهورالأربعة \nالأولى من العام الجارى وصل إلى 47 ألف و926 متردداً، بمعدل ما بين 11 و \n12 ألف متردد شهرياً.\nوجاء فى الإحصائية انه بالإضافة لوجود العيادات التخصصية السابقة؛ فقد \nأضيفت عيادة سكر وغدد ، وذلك بعد تعاقد إدارة المركز مع طبيب اختصاصي ، \nوإن عدد المترددين على عيادة السكر والغدد وصل إلى 472 متردداً .\n\n( وال - بنغازى )