عَميد بَلدية بَنغازي يُصدر تَعليماته بضبط تسعيرة لحوم الأغنام المستوردة .

بنغازي 13 مايو 2017 (وال) - أصدرعميد بلدية بنغازي تعليماته لجهاز الحرس البلدي بنغازي بشأن ضبط تسعيرة لحوم الأغنام المستوردة طبقاً لما جاء في كتاب مراقب الاقتصاد بنغازي الذي اعتمد من خلاله بأن تكون التسعيرة " 10 " دنانير للكيلوجرام ، وذلك بهدف تخفيف الأعباء والمعاناة عن المواطنين. وشدد عميد البلدية على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من قبل جهاز الحرس البلدي ببنغازي ومتابعة تنفيذ التسعيرة المقررة وضبط المخالفين وإحالتهم للجهات القانونية المختصة . ( وال - بنغازى )