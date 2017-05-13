َبحث سبل التعاون بين شركة الخليج العربى للنفط وشَركة " وليتون " الكَندية .

بنغازي 13 مايو 2017 (وال) - عقد على مدى يومين إجتماع عمل بمقر شركة الخليج العربي بمدينة بنغازى ضم رئيس لجنة الادارة بشركة الخليج العربى للنفط ومدير شركة " وليتون الكندية " والوفد المرافق له . وجرى خلال هذا الاجتماع مناقشة أوجه وسبل التعاون بين الطرفين وإمكانية الاستفادة من التقنية المتطورة فى العديد من المجالات منها الطاقة وتطوير الحقول المكتشفة وهندسة المكامن. يذكرأن زيارة مدير عام شركة " وليتون " الكندية والوفد المرافق له جاءت عقب دعوة مدير عام شركة " فيروستال " الألمانية العالمية " مارك نيومان " كل الشركات النفطية إلى العودة للعمل في ليبيا . ( وال - بنغازى )