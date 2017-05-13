عناصر حركة "فارك" الكولومبية يسلمون أسلحتهم بموجب اتفاق السلام .

بوجوتا 13 مايو 2017 ( وال)- قالت الأمم المتحدة إن عملية السلام في كولومبيا اتخذت خطوة رمزية إلى الأمام مع أول عملية نزع سلاح رسمية لعناصر القوات المسلحة الثورية الكولومبية المتمردة "فارك" أمس الجمعة . وأصدرت بعثة الأمم المتحدة المشرفة على عملية نزع السلاح شهادات للمسلحين السابقين الذين أكملوا تسليم أسلحتهم تؤكد وضعهم كمدنيين الأمر الذي سيسمح بعودتهم إلى الحياة المدنية. وفي الوقت الحالي تم تجميع ما يقرب من 6800 عضو من القوات المسلحة الثورية في 26 منطقة يطلق عليها "مناطق السلام" في جميع أنحاء البلاد حيث يسلمون أسلحتهم في إطار علمية نزع السلاح والتي تخضع لمراقبة أكثر من 500 من مراقبي الأمم المتحدة . وسيتم صهر الأسلحة واستخدامها لإقامة ثلاثة نصب تذكارية . يذكر أن نحو 220 ألف شخص قتلوا وشرد الملايين في الصراع المسلح المستمر منذ نصف قرن بين القوات الحكومية والمتمردين اليساريين والقوات شبه العسكرية اليمينية . ويشار الى ان حركة "فارك" كانت قد وقعت والحكومة الكولومبية معاهدة سلام في نهاية العام الماضي .