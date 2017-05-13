شَركة الأَشغال العَامة تُباشر أَعمال الصّيانة لطريق المَدخل الغَربي لمَدينة بَنغازي .

بنغازي 13 مايو 2017 (وال)- شرعت شركة الأشغال العامة بنغازي بأعمال الصيانة وترميم الحفر ورصف التقطعات لطريق المدخل الغربي لمدينة بنغازى . وقد قام عميد البلدية بتفقد سيرالأعمال الجارية واجتمع مع عددٍ من مديري الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الخدمات العامة ، وطالبهم بسرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بالرصف والترميم ونقل المخلفات بالمدينة حماية للصحة العامة وللبيئة ولإظهار المدينة بالمظهر الحضارى . ( وال - بنغازى )