شَركة الأَشغال العَامة تُباشر أَعمال الصّيانة لطريق المَدخل الغَربي لمَدينة بَنغازي .السبت ، 13-05-2017 - 12:24:00

بنغازي 13 مايو 2017 (وال)- شرعت شركة الأشغال العامة بنغازي بأعمال الصيانة وترميم الحفر ورصف التقطعات لطريق المدخل الغربي لمدينة بنغازى . وقد قام عميد البلدية بتفقد سيرالأعمال الجارية واجتمع مع عددٍ من مديري الشركات الوطنية المتخصصة في مجال الخدمات العامة ، وطالبهم بسرعة إنجاز الأعمال المتعلقة بالرصف والترميم ونقل المخلفات بالمدينة حماية للصحة العامة وللبيئة ولإظهار المدينة بالمظهر الحضارى . ( وال - بنغازى )

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