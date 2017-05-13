تواصل فَعاليات مَهرجان الأَهرام الثّقافي بمدينة بنغازى .

بنغازى 13 مايو 2017 (وال) - تتواصل بمدينة بنغازي وبنجاح فعاليات مهرجان الأهرام الثقافي ، بافتتاح معرض الكتاب ، واقامة ندوة حول حقوق الإنسان في مكافحة الإرهاب على خشبة مسرح الطفل ، وأدارتها الحقوقية" خديجة الورفلي" .. كما تحدث الأستاذ " سعيد عبدالحافظ " عن كيفية محاربة الإرهاب من قبل الشعب الليبي، وتحدث حول اتفاق الجامعة العربية بشأن حماية حقوق الإنسان والدور الذي تلعبه الدول لحمايته . يذكر أن مهرجان الأهرام الثقافي الذي انطلق الخميس وسيستمر حتى يوم غد الأحد يتم برعاية الهيأة العامة للثقافة والمجتمع المدني، وبمشاركة جمهورية مصر العربية . ( وال - بنغازى )