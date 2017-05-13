موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم السبت 13 مايو 2017 .

م . = تونس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " يلتقى الجمعة مع وزير الخارجية التونسي " خميس الجهيناوي " ، واللقاء يتناول آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية الليبية التونسية وسبل تطويرها في المجالات كافة ، إلى جانب تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الشقيقين . = طرابلس - جهاز مياه النهر الصناعي - منظومة الحساونة سهل الجفارة يعلن عن بدء زيادة معدلات التدفق لمياه النهر الصناعي لمدينة طرابلس حيث ارتفعت من 350،000 ووصلت إلى 480،000 متر مكعب يوميا وستستمر زيادة معدلات التدفق إلى ان تعود لطبيعتها 520،000 متر مكعب يوميا . = الإسكندرية - وفد من الخبراء الليبيين يشارك في أعمال المؤتمرالعالمى الرابع لامراض الصدر للاطفال الذي تحتضنه مكتبة الاسكندرية ، برعاية الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسى . = طرابلس - المركز الوطني للأرصاد الجوية يتوًّقع ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت لتتجاوز الـ " 40° " على المناطق الوسطى الممتدة من بني وليد والجفرة وسرت وزلة ومناطق خليج السدرة وإجدابيا والواحات . = بنغازى - مكتب الآثار المنهوبة والمهجرة بمصلحة الآثار الليبية ينتهى من إعداد قائمة أولية تبين ما نهب من متاحف ومخازن الآثار في ليبيا وضمت القائمة المعدة آثاراً مسروقة في فترة الحرب العالمية الثانية وحتى وقتنا الحالي . = بنغازى - بعض مقرات ومباني جامعة بنغازى تشهد هذه الأيام أعمال صيانة مكثفة تتم بالمجهودات الذاتية ، وذلك ليتمكن طلبة وطالبات الكليات بالجامعة من الدراسة فيها خلال الفصل الدراسي القادم حسب الخطة المعدة لذلك . = بنغازي - المكتب الإعلامي لشركة " ليبيانا " للهاتف المحمول ، يحذّرالمشتركين بالشركة من التعامل مع صفحات مزيفة على شبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " ، تطالب المشتركين بإرسال بطاقات رصيد لتفعيل خدمة " الإنترنت " 4G " . ( وال )