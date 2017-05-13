العاصمة الإيطالية روما تحتضن اجتماع للمدراء العامين للجمارك لمنتدى حوار دول غرب المتوسط 5+5 .

روما 13 مايو 2017 (وال)- أحتضنت العاصمة الإيطالية روما الخميس اجتماع للمدراء العامين للجمارك لمنتدى حوار دول غرب المتوسط 5+ 5 الذي سيعنى بدراسة وسائل دعم التعاون ومواصلته من خلال التسيير المنسق للحدود . وسيسمح هذا التنسيق باحداث فعالية أكبر في مكافحة الجرائم العابرة للحدود والإراب وتمويله وفي تكوين الكوادر الجمركية الأمر الذي يشكل قاعدة لإنجاز مختلف المهام الموكلة لإدارة الجمارك والحفاظ على فعالية النشاط الجمركي في محيط يعرف تحولات كبيرة . ويضم الإجتماع المدراء العامين للجمارك لدول شمال المتوسط ( إيطاليا - مالطا - فرنسا - البرتغال وإسبانيا) وكذا دول إتحاد المغرب العربي (ليبيا - الجزائر -المغرب - موريتانيا وتونس). ويناقش المدراء العامون للجمارك في الدول العشر المعنية سبل الوصول إلى مكافحة فعالة لتبييض الأموال ، وتنظيم ومراقبة نشاط المصالح الجمركية على مستوى الحدود من أجل مواجهة التحدى المشترك لتسهيل وتنقل الأشخاص والبضائع المشروعة مع ضمان أمن الحدود واحترام المتطلبات القانونية للدول. من جة أخرى يبحث المدراء العامون للجمارك وسائل تدعيم التعاون مستقبلا، لا سيما في مجال تبادل المعلومات . (وال)