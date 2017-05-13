مقتل 17 من مسلحي الميليشيات في معارك شرقي الكونغو الديمقراطية .

جوما 13 مايو 2017 ( وال)- أعلن ممثل عن منظمات المجتمع المدني في جمهورية الكونغو الديمقراطية أن 17 من عناصر الميليشيات المسلحة قتلوا في معارك بين مجموعتين مسلحتين شرق البلاد أمس الجمعة . وقال "جون بانيندي" إن الميليشيات المسلحة : المجلس الوطني للتجديد والديمقراطية "سي إن آر دي" و"نياتورا" كانا يتنافسان على السيطرة على منطقة غنية بالمعادن في "بيبوي" بمنطقة "ماسيسي" دون ان يعطي المزيد من التفاصيل . وأكد الجيش الحكومي بجمهورية الكونغو الديمقراطية ان قتالا وقع أمس واليوم بين الميليشيات المسلحة . ويذكر ان عشرات الميليشيات المسلحة تنشط في شرق الكونغو الديمقراطية حيث يتنافسون على السيطرة على الأراضي والموارد المعدنية .