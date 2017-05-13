الشرطة في الأكوادور تضبط 5ر5 طن كوكايين على سفينة شحن.

كيتو 13 مايو 2017 ( وال ) - ضبطت الشرطة في الاكوادورية 5ر5 طن من الكوكايين قيمتها 250 مليون دولار على الأقل على متن سفينة شحن في المحيط الهادئ وفقا لما ذكرته وزارة الداخلية أمس الجمعة. وألقت السلطات القبض على 21 عضوا في عصابة دولية للإتجار بالمخدرات يتزعمها إسباني. وكانت السفينة التي تم ضبطها على سواحل الإكوادور في طريقها إلى اسبانيا عبر بنما. وضبطت الأكوادور30 طنا من الكوكايين منذ بداية العام الجاري. ...(وال) ...