عودة تدفق مياه النهر الصناعي الى طرابلس لمعدلاتها الطبيعية .

طرابلس 13 مايو 2017 (وال)- أعلن جهاز النهر الصناعي -منظومة الحساونة سهل الجفارة عن بدء زيادة معدلات التدفق لمياه النهر الصناعي لمدينة طرابلس حيث ارتفعت من 350،000 ووصلت الي 480،000 متر مكعب يوميا وستستمر زيادة معدلات التدفق الي ان تعود لطبيعتها 520،000 متر مكعب يوميا . وكان الجهاز قد أعلن الاربعاء بأن سبب انخفاض تدفق كميات المياه لمدينة طرابلس ناتج عن القيام بمحاولات تشغيلية لاستبدال التغذية بين المسارين وذلك لدواعي فنية وأن كميات التدفق للمياه ستعود تدريجيا الي طبيعتها خلال الثلاثة ايام القادمة. ..(وال)..