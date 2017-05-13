رئيس هيئة الأركان الايطالي ونظيرة والألماني يستعرضان جهود مكافحة الإرهاب برلين 13 مايو 2017 ( وال) - بحث رئيس هيئة أركان الدفاع الالماني " فولكر ويكر" أمس الجمعة في برلين مع نظيره الإيطالي " كلاوديو غراتسيانو" الجهود المشتركة في مجال الأم

كما استعرض المسؤولان العسكريان قضايا بالهجرة غير المنظمة"، حيث تشاطرا الرؤية "على أهمية حل المشكلة من جذورها، من خلال دعم القوات المسلحة المحلية للمساهمة في استقرار المناطق التي ينطلق منها المهاجرون"، حسبما أفاد بيان لهيئة الأركان الإيطالية. من جهته ونوه "غراسيانو" خلال كلمته بـ"استراتيجية إيطاليا الشاملة الهادفة إلى تعزيز سبل التصدي للتحديات الناشئة على الجانب الجنوبي للقارة، مع عدم التهرب من مسؤوليتها في شمال وشرق أوروبا، كعضو فاعل ومهم في حلف شمال الاطلسي . يشار إلى أن رئيس هيئة أركان الدفاع الالماني "فولكر" كلاوديو غراتسيانو" يقوم حاليا بزيارة المانيا. ...( وال ) ...