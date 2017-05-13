بدء عملية التصويت في الانتخابات البلدية بالضفة الغربية .

رام الله 13 مايو 2017 ( وال)- بدأ الفلسطينيون صباح اليوم السبت التصويت لانتخاب مجالسهم البلدية في الضفة الغربية المحتلة في اقتراع يجري بدون مشاركة قطاع غزة . وفتحت مراكز الاقتراع عند الساعة السابعة (04,00 ت غ) في نحو مئة مدرسة في الضفة الغربية الارض الفلسطينية التي تحتلها اسرائيل منذ خمسين عاما ، وسينتهي التصويت عند الساعة 19,00 (16,00 ت غ) لبدء فرز الاصوات عندها. ويبلغ عدد الناخبين المسجلين في الضفة الغربية اكثر من مليون فلسطيني إلا أن "هشام كحيل" المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية التي تشرف على الانتخابات البلدية قال إن "حوالي 70 بالمئة منهم فقط مدعوون الى التصويت" اليوم السبت . وكانت آخر انتخابات جرت في الضفة الغربية في 2012 كما كانت اقترعا بلديا أيضا في حين تعود آخر انتخابات رئاسية إلى عام 2005. ويعكس إجراء الانتخابات في الضفة الغربية وحدها دون قطاع غزة بسكانه البالغ عددهم مليونين استمرارا للانقسام الداخلي الفلسطيني .