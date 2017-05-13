السراج يعبر عن تقديره لمواقف تونس الداعمة للشعب الليبي .السبت ، 13-05-2017 - 10:33:00

تونس 13 مايو 2017 (وال) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني " فائز السراج " الجمعة مع وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي . وتم خلال الاجتماع التطرق إلى آخر تطورات الوضع السياسي في ليبيا، والعلاقات الثنائية الليبية التونسية وسبل تطويرها في المجالات كافة ، إلى جانب تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين الشقيقين . وعبر السراج في الاجتماع عن تقديره للمواقف التي تتخذها تونس لدعم الشعب الليبي لإيجاد تسوية سياسية للأزمة الليبية . (وال

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