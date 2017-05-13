بيونغ يانغ ستتحاور مع واشنطن إذا أصبحت الظروف مواتية .

سيول 13 مايو 2017 ( وال)- ذكرت دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأمريكية اليوم السبت إن بيونغ يانغ ستجري حوارا مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك . وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ان "تشوي سون هوي " مدير عام شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أدلت بهذا التصريح للصحفيين في بكين لدى توجهها الى النرويج . واوضحت الوكالة ان تصريحات تشوي وهي عضو مخضرم في فريق التفاوض النووي الكوري الشمالي جاءت وسط جهود دولية لتخفيف التوتر بشأن سعي كوريا الشمالية لحيازة أسلحة نووية .