بيونغ يانغ ستتحاور مع واشنطن إذا أصبحت الظروف مواتية .السبت ، 13-05-2017 - 10:23:00

سيول 13 مايو 2017 ( وال)- ذكرت دبلوماسية كورية شمالية كبيرة مختصة بالشؤون الأمريكية اليوم السبت إن بيونغ يانغ ستجري حوارا مع الإدارة الأمريكية إذا كانت الظروف مواتية لذلك . وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء ان "تشوي سون هوي " مدير عام شؤون الولايات المتحدة بوزارة الخارجية الكورية الشمالية أدلت بهذا التصريح للصحفيين في بكين لدى توجهها الى النرويج . واوضحت الوكالة ان تصريحات تشوي وهي عضو مخضرم في فريق التفاوض النووي الكوري الشمالي جاءت وسط جهود دولية لتخفيف التوتر بشأن سعي كوريا الشمالية لحيازة أسلحة نووية .

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