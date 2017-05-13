وفد من الخبراء الليبيين يشارك في أعمال المؤتمرالعالمى الرابع لامراض الصدر للاطفال بالإسكندرية .السبت ، 13-05-2017 - 10:07:00

الإسكندرية 13 مايو 2017(وال) - يشارك وفد من الخبراء الليبيين في أعمال المؤتمرالعالمى الرابع لامراض الصدر للاطفال الذي تحتضنه مكتبة الاسكندرية ، برعاية الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسى . ويحضر المؤتمر بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام عدد من العلماء والخبراء من " السعودية، الإمارات، الكويت، لبنان، ليبيا، اليمن، السودان ، ونيجيريا، موريتانيا ، موزمبيق، اثيوبيا, جنوب افريقيا ، المانيا، إنجلترا، السويد, اسبانيا، اليونان، فرنسا، تركيا، إيطاليا، النمسا، هولندا، الدنمارك " ( وال )

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