وفد من الخبراء الليبيين يشارك في أعمال المؤتمرالعالمى الرابع لامراض الصدر للاطفال بالإسكندرية .

الإسكندرية 13 مايو 2017(وال) - يشارك وفد من الخبراء الليبيين في أعمال المؤتمرالعالمى الرابع لامراض الصدر للاطفال الذي تحتضنه مكتبة الاسكندرية ، برعاية الجمعية الأوروبية لأمراض الجهاز التنفسى . ويحضر المؤتمر بحسب ما ذكرته صحيفة الأهرام عدد من العلماء والخبراء من " السعودية، الإمارات، الكويت، لبنان، ليبيا، اليمن، السودان ، ونيجيريا، موريتانيا ، موزمبيق، اثيوبيا, جنوب افريقيا ، المانيا، إنجلترا، السويد, اسبانيا، اليونان، فرنسا، تركيا، إيطاليا، النمسا، هولندا، الدنمارك " ( وال )