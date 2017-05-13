إدارة جامعة بنغازي تواصل أعمال صيانة مرافقها بالمدينة الجامعية.

بنغازى 13 مايو 2017(وال) - تشهد بعض مقرات ومباني جامعة بنغازى هذه الأيام أعمال صيانة مكثفة تتم بالمجهودات الذاتية، وذلك بإشراف فريق من الإدارة الفنية والمشروعات بالجامعة وبحضور نخبة من المهندسين والفنيين والعاملين من بينهم مدير الإدارة المهندس " سليم الفارسي " والمهندس "ميلاد المرغني " والمهندس " علي الفاخري " . وتشمل أعمال الصيانة البيت الداخلي للطلبة رقم(5)، الذي بُذل فيه جهد كبير فقد تمّ الانتهاء من حملة النظافة لإزالة العديد من المخلفات والقمامة وكذلك إصلاح محطة الكهرباء الخاصة بالبيت رقم(5)، ليعود فعليا التيار الكهربائي للبيت بالكامل، وحالياً العمل جاري وبشكل منتظم لأجل إصلاح شبكة المياه بمحطة المياه الرئيسية التي تحوى عدد سبع مضخات مياه رئيسية التي تعطلت بشكل كامل بسبب الخراب الذي قامت به الجماعات التكفيرية داخل مباني الجامعة. وبالنسبة لكلية الهندسة فقد تمت عملية إرجاع التيار الكهربائي لمباني الأقسام العلمية غير المتضررة ، وكذلك تركيب الزجاج لقاعاتها وذلك بفضل جهود عميدها الدكتور " توفيق المنفي " وفريق العمل القائم على أعمال الترميم والصيانة بكلية الهندسة، وفي هذا الإطار فإن كليتي العلوم والحقوق التي تعتبر أضرارها بين المتوسطة والبسيطة فإن العمل متواصل لإرجاع التيار الكهربائي وإجراء بعض الصيانات لمرافقها خلال الفترة المقبلة بحيث يتمكن طلبة هذه الكليات من الدراسة فيها خلال الفصل الدراسي القادم حسب الخطة المعدة لذلك ، وذلك بفضل الجهود المبذولة من قبل السادة عميد كلية العلوم الدكتور " حسين البرعصي " وعميد كلية الحقوق الدكتور" طارق الجملي " وموظفي وطلبة هذه الكليات . كما تسعى إدارة الجامعة لإنارة الطرقات العامة داخل المدينة الجامعية، وتتواصل الأعمال داخل المقر الجديد لكليات الآداب والأقتصاد والإعلام فقد قطع شوطًا كبيراً بهذا الموقع في إطار ذات الخطة لعودة طلبة هذه الكليات للدراسة في الفترة الصباحية والمسائية، كما تمَّ البدء في أعمال النظافة والصيانة ببيت الطالبات بمقر كلية التمريض(الكويفية)،ليستقبل الطالبات وستتكفل الجامعة بنقل الطالبات ذهاباً وإياباً للكليات بمجمع الطبيات والمدينة الجامعية بمنطقة قاريونس. ( وال - بنغازى )