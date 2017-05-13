مجلس التعاون الخليجي يؤكد أن حل القضية الجنوبية في اليمن يجب أن يتم عبر الشرعية .

الرياض 13 مايو 2017 ( وال)-دعا مجلس التعاون الخليجي جميع مكونات الشعب اليمني إلى نبذ دعوات الفرقة والانفصال والالتفاف حول الشرعية لبسط سلطة الدولة وسيادتها واستعادة الأمن والاستقرار في مناطق اليمن كافة وإعادة الأمور إلى نصابها حتى يتسنى للشعب اليمني استكمال تنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل التي عالجت القضايا اليمنية كافة بما في ذلك القضية الجنوبية . وطالب الأمين العام للمجلس عبد اللطيف الزياني في بيان صدر في الرياض امس الجمعة بضرورة أن تتم جميع التحركات لحل القضية الجنوبية من خلال الشرعية اليمنية والتوافق اليمني الذي مثلته مخرجات الحوار. وجدد دعم مجلس التعاون الخليجي لجهود الأمم المتحدة الرامية إلى التوصل إلى حل سلمي للأزمة اليمنية وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن رقم2216 مؤكدا على مواقف دول المجلس الثابتة تجاه وحدة وسيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره . وكانت الرئاسة اليمنية أعلنت الخميس" رفض تشكيل ما سمي بمجلس انتقالي جنوبي يقوم بإدارة وتمثيل الجنوب".